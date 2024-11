Trump emëron këshilltarët kyç të fushatës në administratën e re

Trump njoftoi se Dan Scavino do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë si asistent i presidentit dhe zëvendësshef i kabinetit; Stephen Miller do të shërbejë si asistent i presidentit dhe zëvendësshef i kabinetit për politikën dhe si Këshilltar për Sigurinë Kombëtare; James Blair do të marrë rolin e asistentit të presidentit dhe zëvendësshefit të kabinetit për çështjet legjislative, politike dhe publike, ndërsa Taylor Budowich do të jetë asistent i presidentit dhe zëvendësshef i kabinetit për komunikim dhe personel.