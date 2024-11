Trump tha se ndihet 'shumë i sigurt' pas hedhjes së votës në Florida

"Ndihem shumë i sigurt. E dini, sot hyjmë me një avantazh shumë të madh, si dhe duket se republikanët kanë ardhur me forcë. Pra, do të shohim si do të shkojë. Por, duket se ata kanë ardhur me të vërtetë me forcë," u tha Trump gazetarëve.