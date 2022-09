Urrejtja në Twitter: 86 % e përmbajtjes antimyslimane nga ShBA, BM, India

Vitin e kaluar, Kombet e Bashkuara inkurajuan fuqimisht komunitetin ndërkombëtar që “të marrë të gjitha masat e nevojshme” për të luftuar diskriminimin kundër myslimanëve dhe “të ndalojë çdo mbrojtje të urrejtjes fetare që përbën nxitje të dhunës”, ndërsa paralajmëroi se urrejtja antimyslimane ka arritur “përmasa epidemike”.

Edhe më shqetësuese është se ky apel ka rënë kryesisht në vesh të shurdhër, veçanërisht brenda dhomave ekzekutive të kompanive të medieve sociale, të cilat kanë bërë pak ose aspak për të hequr përmbajtjen antimyslimane nga platformat e tyre.

Ky mosveprim po ka një ndikim shkatërrues në komunitetet e pakicave myslimane në mbarë botën, me faqen e mikroblogimit Twitter, duke u bërë burimi kryesor për përhapjen dhe rritjen e urrejtjes antimyslimane.

Kompania e medieve sociale tani duhet të përqendrojë vëmendjen e saj në sjelljen e përdoruesve brenda tri vendeve në veçanti, sipas një studimi të ri, i cili zbuloi se ShBA-ja, Britania e Madhe dhe India kontribuan me 86 për qind të përmbajtjes antimyslimane në Twitter gjatë një periudhe trivjeçare.

Studimi i Këshillit Islamik të Viktoria-s (ICV) – organi më i lartë mysliman në shtetin australian të Victoria-s, i cili përfaqëson rreth 270.000 anëtarë të komunitetit – gjeti gati katër milionë postime antimyslimane të bëra gjatë një periudhe 24-mujore midis 2017 dhe 2019.

ICV gjithashtu shënoi një rreth vicioz urrejtjeje që manifestohet si në sulme online, ashtu edhe jashtë linje ndaj komunitetit globalisht. Vetëm përdoruesit indianë krijuan më shumë se gjysmën e këtyre postimeve të urryera dhe lënduese.

Në mesin e përdoruesve të Twitter me bazë në Indi, studiuesit fajësojnë partinë në pushtet të Indisë – Partinë Bharatiya Janata (BJP) – për përhapjen dhe përforcimin e urrejtjes antimyslimane, duke thënë, “(BJP) ka normalizuar në mënyrë aktive urrejtjen ndaj myslimanëve aq sa 55.12 për qind e postimeve me përmbajtje urrejtjeje antimyslimane tani e kanë origjinën në Indi.

ICV gjithashtu vuri në dukje ligjet diskriminuese që u mohojnë myslimanëve shtetësinë dhe të drejtat e tjera civile për rritjen e urrejtjes antimyslimane në internet midis llogarive indiane në Twitter.

Në Shtetet e Bashkuara, përhapja e urrejtjes antimyslimane në Twitter është pothuajse e pandashme nga retorika dhe politikat e urrejtjes së ish-presidentit Donald Trump, i cili renditet si përdoruesi i tretë më i përmendur në postimet antimyslimane, sipas studiuesve, me shumë postime në Twitter lidhen me mbrojtjen e ndalimit të tij të imigrimit mysliman dhe teorive të konspiracionit antimysliman, duke përfshirë ato që paraqesin demokratët si bashkëpunëtorë me “islamistët” për të pushtuar Perëndimin.

Sa i përket Mbretërisë së Bashkuar, studiuesit ua atribuan përhapjen e postimeve antimyslimane një sërë faktorëve, duke përfshirë shtrirjen globale të armiqësisë antimyslimane të Trump, ndjenjat kundër imigracionit të shkaktuara nga kriza e refugjatëve dhe diskursin rreth Brexit-it, së bashku me racizmin e herëpashershëm të ish-kryeministrit Boris Johnson, i cili dikur i krahasoi gratë myslimane të veshura me nikab me “kutitë e letrave”.

Duke analizuar përmbajtjen antimyslimane të prodhuar nga të tria vendet, studiuesit ishin në gjendje të identifikonin disa tema kryesore, duke përfshirë lidhjen e Islamit me terrorizmin, përshkrimin e myslimanëve si autorë të dhunës seksuale, frikën se myslimanët dëshirojnë të imponojnë Sheriatin ndaj të tjerëve, konspiracioni që pretendon se emigrantët myslimanë po zëvendësojnë të bardhët në Perëndim dhe hindusët në Indi, si dhe karakterizimin e hallallit si një praktikë çnjerëzore që karakterizon të ashtuquajturën “barbari” të Islamit.

“Edhe më shqetësues, megjithatë, është zbulimi ynë se vetëm 14.83 për qind e postimeve antimyslimane në Twitter përfundojnë duke u hequr”, thanë studiuesit, të cilët po vazhdojnë të nxisin një rritje në rritje të krimeve të urrejtjes kundër komuniteteve të pakicës myslimane dhe, si këmbim, edhe më shumë, gjuhën e urrejtjes antimyslimane në internet.

Sulmi i Xhamisë në Christchurch në vitin 2019 është ilustrues i këtij rrethi vicioz.

Personi i armatosur u radikalizua nga përmbajtja antimyslimane në internet dhe në javën pasi vrau 52 besimtarë myslimanë, incidentet e abuzimit antimysliman u rritën me një 1.300 për qind në Zelandën e Re dhe 600 për qind në MB, gjë që shkaktoi ose frymëzoi një valë e dhunës antimyslimane në Angli dhe Skoci, duke përfshirë një sulm në një xhami në Stanwell dhe therjen me thikë të një adoleshenti mysliman në Surrey.

Një raport i fundit dokumentoi mbi 800 sulme kundër xhamive nga ekstremistët e krahut të djathtë në Gjermani që nga viti 2014.

Muajin e kaluar ka pasur sulme të kryera nga emigrantë hindu indianë të krahut të djathtë kundër komuniteteve myslimane në Anaheim në ShBA dhe Leicester në MB.

Këto sulme jo vetëm që shkaktojnë një ndikim të madh psikologjik te myslimanët, por edhe te komuniteti më i gjerë. Është e pandërgjegjshme që Twitter ka bërë pak ose aspak për të hequr shumicën dërrmuese të përmbajtjes antimyslimane në platformën e tij.

Për këtë qëllim, një studim i vitit 2020 i titulluar “Nga Hashtag në urrejtje: Twitter dhe ndjenja kundër pakicës” është aq katastrofal për gjigantin e mediave sociale, pasi ka gjetur një lidhje të drejtpërdrejtë midis urrejtjes antimyslimane në Twitter dhe dhunës ndaj myslimanëve në publik.

Duke u fokusuar në llogaritë e Twitter me numër të lartë ndjekësish, përfshirë ShBA-në, autorët e studimit zbuluan se rritja e krimeve të urrejtjes kundër myslimanëve që nga fushata presidenciale e Donald Trump në vitin 2016 është përqendruar në qarqet amerikane me nivele të larta të përdorimit të Twitter.

“Në përputhje me rolin e medieve sociale, postimet e Trump-it në Twitter mbi temat që kanë të bëjnë me Islamin janë shumë të lidhura me krimin e urrejtjes kundër myslimanëve më pas, por jo para fillimit të fushatës së tij presidenciale, dhe nuk lidhen me llojet e tjera të krimeve të urrejtjes”, përfundojnë autorët.

Por, asnjë nga këto informacione nuk është i ri ose zbulues për Twitter, duke pasur parasysh se kompania lëshoi një deklaratë në vitin 2020 duke thënë se ishte bashkuar me anëtarët e pavarur të Grupit Punues Ndërqeverisës për Urrejtjen Antimyslimane (AMHWG) si pjesë e një “angazhimi të përbashkët për të kundërshtuar sjelljen e urrejtjes në internet”, duke shtuar, “Ne duam të trajtojmë urrejtjen antimyslimane së bashku, duke punuar gjithashtu me grupe të tjera që ndajnë këtë angazhim”.

Twitter, së bashku me Google dhe Meta, gjithashtu premtuan të eliminojnë përmbajtjen antimyslimane nga platforma e tyre në vitin 2019 – pas sulmit terrorist në xhaminë Christchurch. Por, këto premtime kanë dështuar, siç theksohet nga Qendra Kundër Urrejtjes Digjitale (CCDH), e cila zbuloi se kompanitë e medieve sociale, përfshirë Twitter, kanë dështuar të veprojnë në 89 për qind të postimeve që përmbajnë urrejtje antimyslimane të raportuara ndaj tyre.

E thënë thjesht, nëse Twitter vazhdon të mohojë thirrjet për të hequr urrejtjen antimyslimane nga platforma e tij, atëherë anëtarët e grupeve të pakicës myslimane do të vazhdojnë të kërcënohen, të dëmtohen ose të vriten. Myslimanët në gjithë Perëndimin do të ekspozohen ndaj të njëjtit lloj sulmesh që janë parë në xhamitë në Zelandën e Re, Kanada, MB, Gjermani dhe ShBA vitet e fundit.

Është vendosur korrelacioni midis urrejtjes në internet dhe krimeve të urrejtjes jashtë linje. Twitter duhet të veprojë menjëherë!