Vizitë e paparalajmëruar, shefi i mbrojtjes amerikane takohet me Zelenskyyn

Austin njoftoi mbërritjen e tij në Kiev më herët të hënën në një mesazh në X, në të cilin ai tha se do të takohej me liderët ukrainas për të dhënë mesazhin e Uashingtonit se do të "vazhdojë të qëndrojë me Ukrainën në luftën e tyre për liri kundër agresionit të Rusisë, si tani edhe në të ardhmen.”