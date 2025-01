Von der Leyen: Evropa mbetet e përkushtuar ndaj Marrëveshjes së Parisit

"Vitet e ardhshme do të jenë jetike përtej Evropës, të gjitha kontinentet do të duhet të përshpejtojnë kalimin në zero neto dhe të merren me barrën në rritje të ndryshimeve klimatike," tha Von der Leyen gjatë fjalimit të saj në ditën e dytë të Forumit Ekonomik Botëror në Davos.