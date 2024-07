Zonja e parë turke merr pjesë në pritjen e homologes nga ShBA-ja

Zonja e parë turke Emine Erdoğan mori pjesë në pritjen në Uashington DC të mërkurën, të organizuar nga homologia e saj amerikane Jill Biden.



Biden organizoi një pritje në Muzeun Kombëtar të Historisë Amerikane për bashkëshortet e liderëve që merrnin pjesë në samitin e NATO-s, dhe mirëpriti zonjën e parë turke në hyrje të ndërtesës.



Bashkëshortët e liderëve vizituan një ekspozitë të titulluar "Kombi argëtues".



"Samitet kanë një rëndësi të madhe për forcimin e lidhjeve midis vendeve tona dhe forcimin e vlerave tona të përbashkëta," tha Erdoğan të enjten në X.



“Të pritur nga zonja e parë e ShBA-së Jill Biden, ne vizituam Muzeun Kombëtar të Historisë Amerikane”, shtoi ajo.



“Gjatë këtij takimi, i cili gërshetoi historinë dhe kulturën, ne morëm pjesë në diskutime produktive dhe shkëmbyen ide për shumë tema me bashkëshortet e nderuara të liderëve”, tha ajo.



Udhëheqësit e NATO-s u mblodhën të martën në Uashington për një samit tre-ditor që shënon 75-vjetorin e aleancës ushtarake.



Në samitin, në të cilin adresohen sfidat me të cilat përballet aleanca dhe forcimi i mëtejshëm i parandalimit dhe mbrojtjes së NATO-s, po marrin pjesë edhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe krerët e delegacionit të partnerëve të NATO-s në rajonin Indo-Paqësor.



Të enjten, liderët do të marrin pjesë në një takim të Këshillit të Atlantikut të Veriut, i cili përfshin partnerët Indo-Paqësor dhe Bashkimin Evropian, i ndjekur nga një takim i Këshillit NATO-Ukrainë.