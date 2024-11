Zyrtari i fushatës së demokratëve: Harris anulon fjalimin për “nesër”

Zyrtari i fushatës së kandidates demokrate për president të ShBA-së, Cedric Richmond, ka bërë të ditur se zv/presidentja Kamala Harris do t’u adresohet mbështetësve “nesër”.



“Kemi ende vota për të numëruar. Kemi ende shtete që nuk kanë përfunduar ende. Ne do të vazhdojmë brenda natës të luftojmë për të siguruar që çdo votë të numërohet, që çdo zë të ketë folur. Pra, ju nuk do të dëgjoni nga zv/presidentja sonte, por do të dëgjoni nga ajo nesër”, u tha Richmond mbështetësve në Universitetin Howard në Uashington D.C.