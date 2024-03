Arsimi në Shqipëri vazhdon të mbështetet nga Türkiye

"Është gjithmonë një kënaqësi rikthimi në Shkollën ‘Sami Frashëri’, një prej shkollave të ekselencës, por tashmë edhe me këta laboratorë modernë që i janë shtuar kësaj shkolle, falë partneritetit që ne kemi me Republikën e Türkiyes, me TIKA-n, e cila është një mbështetëse dhe kontributore në zhvillimin e arsimit në Shqipëri", tha Manastirliu.