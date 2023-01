Atay: Sivjet shënojmë 100-vjetorin e marrëdhënieve Türkiye-Shqipëri

Sipas tij, Türkiye gjithmonë ka mbështetur anëtarësimin e vendeve të Ballkanit në BE dhe NATO. "Gjithashtu, si një kandidat i BE-së, Türkiye, në aspektin e së ardhmes së Ballkanit mbron mbështetjen e anëtarësimit në BE. Edhe ne jemi kandidat të BE-së. Jemi një vend që jemi në negociata dhe besojmë përzemërsisht se Ballkani me historinë që e posedon, problemet e së kaluarës mund t'i lërë pas vetëm në kuadrin e BE-së. Prandaj, besojmë përzemërsisht se BE është e ardhmja e Ballkanit. Prandaj, ne gjithmonë kemi mbrojtur që Ballkani duhet të trajtohet me prioritet në kontekstin e zgjerimit të BE-së", theksoi ambasadori turk.