COP29: Rama thekson mungesën e veprimeve për klimën

"Neutraliteti i teknologjisë është qasja e duhur pasi aktualisht nuk ka asnjë alternativë të vetme për furnizimin me lëndë djegëse fosile. Ne duhet të kemi një pamje realiste globale. Popullsia e botës do të arrijë në 8,5 miliardë deri në vitin 2030 dhe prodhimi i brendshëm bruto global do të dyfishohet në dekadën e ardhshme", tha Meloni, duke theksuar nevojën për burime të rinovueshme dhe alternative të energjisë.