Erdoğan në Tiranë: Pajisje ushtarake dhe trajnim për forcat shqiptare

"Ne i shohim nismat tona në fushën e tregtisë dhe investimeve si hapa që do të rrisin mirëqenien e popujve tanë. Do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të fortë në fushën e shëndetësisë me operimin e përbashkët të Spitalit të Miqësisë të Fierit, të cilin e ndërtuam në kohë rekord në vitin 2021", u shpreh më tej presidenti turk.