Gati baza ajrore e NATO-s në Shqipëri, Rama publikon pamjet

“Baza Ajrore Taktike e NATO-s që do të hapet së shpejti në Kuçovë do të luajë një rol kyç në mbështetjen e operacioneve dhe stërvitjeve të NATO-s, duke shërbyer edhe si një qendër për aktivitetet e Forcave Ajrore, me infrastrukturë të avancuar për avionët luftarakë dhe ata të transportit të Aleancës”, shkroi Rama në rrjetet sociale.