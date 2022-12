Rama: Aeroporti i Vlorës, do të jetë më i madhi në Ballkan

Aeroporti i Vlorës do të presë udhëtime të drejtpërdrejta edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Aeroporti do të shtrihet në një sipërfaqe prej 297 hektarësh. Nga këto 16.000 m2 do të jetë zona e terminalit të pasagjerëve. Parkingu i avionëve do të jetë 46.690 m2 nga të cilat 32.000 m2 do të jenë për pozicionet e avionëve (12 vendqëndrime), 2000 m2 do të jetë sipërfaqja e shërbimit zjarrfikës.