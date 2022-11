Rama: Britania mos të diskriminojë shqiptarët për të arsyetuar dështimet

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, përmes rrjetit social Twitter reagoi sot ndaj Britanisë së Madhe, duke thënë se ajo “duhet të luftojë bandat kriminale të të gjitha kombësive dhe të ndalojë diskriminimin e shqiptarëve për të justifikuar dështimet e politikave të saj”. “Ne kemi për detyrë të luftojmë krimin në vend dhe këtë po e bëjmë me vendosmëri, ndërsa bashkëpunojmë ngushtë edhe me të tjerët. Gati për të punuar më ngushtë me Britaninë e Madhe, por faktet janë të rëndësishme. Po kështu edhe respekti i ndërsjellë”, shkruan kryeministri Rama. Rama theksoi se Shqipëria është një vend i NATO-s dhe po negocion anëtarësimin e saj në BE. “Është gjithashtu një vend i sigurt origjine. Kur Gjermania pati një problem të ngjashëm, ajo shtrëngoi sistemet e veta. Britania e Madhe mund dhe duhet të bëjë të njëjtën gjë, duke mos u përgjigjur me një retorikë krimi që përfundon duke dënuar të pafajshmit”, u shpreh ai. Kryeministri kujtoi se 70% e 140 000 shqiptarëve që janë shpërngulur në Britaninë e Madhe jetonin në Itali dhe Greqi. “Vënia në shënjestër e shqiptarëve (siç bënë disa me turp kur luftuan për Brexit) si shkaku i krimit dhe problemeve kufitare të Britanisë së Madhe e bën retorikën të lehtë, por injoron faktet e vështira. Të përsërisësh të njëjtat gjëra dhe të presësh rezultate të ndryshme është çmenduri (pyesni Ajnshtajnin!)”, shkruan Rama. Reagimi i Ramës vjen pas komenteve të Sekretares së Brendshme të Britanisë së Madhe, Suella Braverman, lidhur me emigrantët. Braverman iu referua kalimeve me varka të vogla si “pushtimi i bregdetit jugor” dhe tha se “imigrimi i paligjshëm është jashtë kontrollit”. “Le të ndalojmë së pretenduari se ata janë të gjithë refugjatë në gjendje të vështirë, i gjithë vendi e di se kjo nuk është e vërtetë,” tha ajo.