Rama mesazh për Türkiyen: Erdoğan, një mik i mirë i ditëve më të vështira

"Unë e di se Presidenti Erdoğan ka kritikë të fortë, ashtu siç ka edhe mbështetës pasionantë dhe me siguri të dyja palët kanë arsyet e tyre legjitime, për të cilat sot Türkiye po zhvillon një ballafaqim të zjarrtë. Po unë dua vetëm t’ju them të gjithëve se në kohë kaq të vështira, jo vetëm për Türkiyen, po për krejt botën e sidomos Europën, eksperienca dhe karakteri i Presidentit të Republikës së Türkiyes, roli i tij për lehtësimin e barrës së madhe të konfliktit në Ukrainë mbi rrugët e furnizimit me grurë të shumë vendeve të rrezikuara nga pesha e atij konflikti ose pesha e gjykimit të tij në përballjen me vatrat kërcënuese të terrorizmit - janë një aset tepër i çmuar, për të mos u marrë parasysh nga të gjithë ata që të dielën e ardhshme do të vendosin për drejtimin që do të marrë Türkiye", thekson Rama.