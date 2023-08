Rama në Samitin e Bled-it, skeptik për anëtarësim në BE deri në 2030

“Është momenti për të thënë se nëse ajo gjë që Charles tha sot do të materializohej, për sa i përket disa hapave progresivë, jo sepse besoj se në 2030 ne do të jemi në BE me thënë të drejtën, por të paktën në disa prej hapave, kjo do të ishte shumë e mirë. Sepse teksa ne po flasim për konvegjencën me BE-në, të gjithë duhet ta kuptojnë se boshllëku i kontributeve për frymë i BE-së drejt këtij rajoni dhe sheteve të Ballkanit Perëndimor është diçka si 130 e ca euro për 6 prej nesh këtu dhe më shumë se 4 mijë euro për dy prej nesh këtu dhe të tjerë”, tha Rama.