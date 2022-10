Mishi, nga specialiteti kthehet në luks për tryezat ballkanike

Mali i Zi me pagat më të larta, Shqipëria më të ulëtat

Duke parë pagat ballkanike në raport me çmimet në rritje, nuk është e çuditshme që një pjesë e madhe e qytetarëve të Ballkanit nuk mund të përballojnë konsum të rregullt të mishit.

Paga mesatare neto në Ballkan është mes 400 dhe 700 euro gjatë këtij viti. Pagat më të larta janë në Mal të Zi, me mesatare 710 euro neto. Pas saj vijnë Serbia me 622 euro pagë mesatare neto dhe Bosnja e Hercegovina me 575 euro pagë mesatare neto.

Shqipëria ka pagat më të ulta në rajon, me një mesatare prej 427 euro neto në muaj. Ajo ndiqet nga Kosova (432 euro) dhe Maqedonia e Veriut (517 euro).