Ishte viti 2013 kur filmi “HER” u shfaq në kinema... Ideja e krijimit të një raporti me softuer që thjesht të kupton?! Ishte diçka që në atë kohë të gjithë e dëshironim, pa e kuptuar që, vetëm pas një dekade, ChatGPT, do të ishte pjesë e përditshmërive tona, një mik virtuel me të cilin mund të flasim tema nga më të ndryshmet!