Çfarë përmban programi DokuKids 2023?

Në këtë punëtori, pjesëmarrësit do të njihen me të gjitha fazat e krijimit të një filmi të shkurtër të animuar: nga ideja e parë, puna me një storyboard dhe vetë animacionin. Ata do të mësojnë për bazat e teknikës së animacionit "stop motion" dhe softuerin Dragon Frame, do të eksperimentojnë me materiale të ndryshme dhe diskutojnë se si shohin botën rreth tyre.