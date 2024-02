Eurovizion 2024, refuzohet edhe kënga e dytë e Izraelit

Ndërsa dihet se vendet që dëshironin të merrnin pjesë në Eurovision Song Contest me këngë që përmbanin mesazhe politike ishin të ndaluara më parë, theksohet se EBU-ja do të shqyrtonte këngën që Izraeli planifikonte të merrte pjesë në garë dhe do të vendosë për përshtatshmërinë e saj.