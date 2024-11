Istanbul: Stacionet ikonë Hajdarpasha dhe Sirkexhi në 2026 qendra kulturore

Këto ndryshime synojnë të ruajnë elementet historike të palës evropiane për brezat e ardhshëm, vuri në dukje Ersoj. Duke theksuar qëllimin më të madh kulturor, Ersoj deklaroi: "Me përfundimin e punimeve në zonën Hajdarpasha, ishulli i parë kulturor dhe arti në anën e Anadollit do të krijohet në Istanbul", duke theksuar se zona do të presë vetëm objekte kulturore - pa hotele ose qendrat tregtare.