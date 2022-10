Petrit Halilaj, simbol i shprehjes së traumës së luftës me art

Petrit Halilaj është një artist vizual kosovar që jeton dhe punon mes Gjermanisë, Kosovës dhe Italisë. Veprat e tij pasqyrojnë identitetin kulturor, kombësinë dhe traumat e luftës, kujtimet personale dhe kolektive. Ai zbulon marrëdhënien e ndërlikuar mes së sotmes dhe së shkuarës me artin e tij. Në vizatimet e tij, ai përdori traumën e ndezur nga lufta.



“Para luftës në Jugosllavi dhe Kosovë, e pashë qiellin si një vend ku krijesa të mëdha do të fluturonin mbi mua dhe do të frymëzonin ëndrrat e mia për jetën që do të vinte; pas luftës, qielli nuk ishte më yjet dhe zogjtë, por edhe një vend i tmerrshëm nga i cili mund të hidhej një bombë dhe të të vriste ose të të lëndonte rëndë”, thotë Petrit Halilaj për TRT Balkan.