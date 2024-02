Ndahet nga jeta Lili Cungu, “Mbretëresha e valles popullore shqiptare”

Cungu është nderuar me urdhrin “Mjeshtër i madh” dhe “Nder i Kombit”, por gjatë aktivitetit të saj artistik me AKKVP-në ajo është nderuar edhe me çmime, urdhra e medalje të ndryshme. Për vdekjen e saj kanë reaguar personalitete të ndryshme të sferës artistike dhe politike, ndërkohë që homazhet për Cungun u hapën paraditen e së martës në hollin kryesor të TKOB-së.