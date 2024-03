Ndahet nga jeta në moshën 82-vjeçare shkrimtari shqiptar Jorgo Papingji

Jorgo Papingji është një nga emrat më të shquar të muzikës shqiptare, qoftë popullore, të përpunuar apo asaj të lehtë, ku me anë të teksteve të tij, ndër vite, ka krijuar një profil krejt të veçantë poetik e artistik. Tekstet e Papingjit kanë zënë hapsirën e tyre në të gjitha Festivalet e RTSh-së si dhe në audicionet e tjera muzikore për të gjitha moshat dhe nivelet e shoqërisë shqiptare. Artisti ka shkruar 5 këngë fituese në “Festivali i Këngës”, njëri prej të cilave ka marrë pjesë edhe në Eurovisionin e vitit 2014. Papingji mban edhe titullin “Mjeshtri i Madh”, duke lënë pas vetes një bagazh me më shumë se 4.000 këngë. Për vdekjen e Papingjit shprehën ngushëllime figura të ndryshme të sferës shoqërore, artistike dhe politike, si dhe Kuvendi i Shqipërisë mbajti 1 minutë heshtje për Mjeshtrin e Madh. Lirizmi i Papingjit, mprehtësia dhe thjeshtësia me të cilën ai na përcolli të vërteta të mëdha e bëjnë atë një poet të papërsëritshëm, si dhe një zë të fuqishëm të poezisë së re shqipe.