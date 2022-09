Ndikimi sekret pas argjendarisë luksoze Cartier: Artet islame

Ajo që mahnit më shumë vizitorët është seksioni ‘Cartier and Islamic Art: In Search of Modernity’, i cili është i ekspozuar në DMA deri më 18 shtator 2022. Ekspozita fokusohet në ndikimin e qëndrueshëm të artit islam në shtëpinë e argjendarisë, duke shfaqur vepra të bukura të artit të bërë me gurë të çmuar (si diamante, rubin dhe bruz) dhe metale (si platini dhe ari) së bashku me artefaktet islame.

Ekspozita, thotë shtëpia, anketon “si dizajnerët e Cartier përshtatën forma dhe teknika nga arti, arkitektura dhe stolitë islame, si dhe materiale nga India, Irani dhe [çfarë grupon njoftimi për shtyp si] tokat arabe, duke i sintetizuar ato në një gjuhë stilistike të njohur, moderne, unike për Maison Cartier.