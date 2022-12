Peizazh nga Istanbuli i viteve 1800 zbulohet në Gjirokastër

Përveç punës restauruese në arkitekturën e saj unike, ndërhyrje siç shkruan në Facebook, ministrja e Kulturës, Elva Margariti, po kryhen edhe për nxjerrjen në dritë të pikturave murale në fasadë dhe në Odën e Mirë, ku piktura me vlera të veçanta kanë qenë të mbuluara për dekada me radhë nga lyerjet me gëlqere. Ato paraqesin në përgjithësi kompozime me motive shpendësh dhe vazo me lule.