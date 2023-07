Xhamia Ajasofja shënon përvjetorin e 3-të me 21 milionë vizitorë

"Ajasofja është amanet nga Sulltan Fatihu për ne, simboli më i rëndësishëm i çlirimit të Istanbulit. Por, për 86 vjet, Ajasofja nuk ishte vend adhurimi. Me këtë mall jetuan pleqtë tanë, shumë njerëz që kanë ndërruar jetë nuk kanë mundur të shohin këto ditë. Shpresoj se do të përpiqemi të gëzojmë shpirtrat e pleqve tanë, të cilët kanë ndërruar jetë me atë mall", tha Erbaş.