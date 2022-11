Elon Musk njofton:Llogaritë imituese në Twitter do të largohen përgjithmonë

Elon Musk, pronari i ri i kompanisë së medias sociale Twitter, njoftoi se do të pezullojë përgjithmonë llogaritë imituese.



Elon Musk, në një deklaratë në Twitter, ka deklaruar se nëse në profile nuk vendoset shprehja “llogari parodi”, llogaritë imituese do të pezullohen përgjithmonë.



Në postimin e tij, Musk ka deklaruar se "llogaritë e verifikuara" janë bërë me pagesë dhe se çdo ndryshim emri do të bënte që shenja e “llogarisë së verifikuar” të zhduket përkohësisht.



Nga ana tjetër, duke kujtuar se është dhënë një paralajmërim para se të pezullohen llogaritë në fjalë në të kaluarën, Musk vuri në dukje se në periudhën e re nuk do të bëhet asnjë paralajmërim.



Musk, duke argumentuar se zëri i shoqërisë do të bëhet më i fortë me aprovimin e llogarive, tha se Twitter duhet të jetë "burimi më i saktë i informacionit në botë".