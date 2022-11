Elon Musk shkarkon udhëheqësinë dhe bëhet drejtor i vetëm i Twitter-it

Elon Musk shkarkoi të gjithë anëtarët e bordit të drejtorëve të Twitter-it, disa ditë pasi finalizoi blerjen prej 44 miliardë dollarësh të gjigantit të mediave sociale.



Ky veprim e bëri Musk-un drejtor të vetëm në Twitter, përderisa ai njëkohësisht është edhe drejtor ekzekutiv në Tesla dhe SpaceX.



"Kjo është vetëm e përkohshme", shkroi Musk në Twitter pasi shkarkoi udhëheqësinë e lartë të kompanisë.



Midis të shkarkuarve ishin shefi ekzekutiv Parag Agrawal, shefi financiar Ned Segal dhe ish-kryetari i bordit, Bret Taylor. Ekipet e Musk filluan të takohen me disa punonjës për të hetuar kodin e softuerit të Twitter dhe për të kuptuar se si funksiononin aspektet e platformës.



Musk, personi më i pasur në botë, ka ofruar gjithashtu të blejë të gjitha obligacionet e papaguara të Twitter-it, sipas një dosjeje të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SHBA-së (SEC).



Në një dosje të veçantë të publikuar nga SEC, bëhet e ditur se princi saudit Alwaleed bin Talal ishte bërë aksioneri i dytë më i madh i Twitter-it, duke tejkaluar senatorit amerikan Chris Murphy nga shteti amerikan Connecticut.



"Sot po kërkoj nga Komiteti për Investimet e Huaja (CFIUS), i cili shqyrton blerjet e bizneseve amerikane nga blerës të huaj, të kryejë një hetim mbi implikimet e sigurisë kombëtare të blerjes së aksioneve në Twitter nga Arabia Saudite", shkroi Murphy.



"Ne duhet të shqetësohemi që sauditët, të cilët kanë një interes të qartë në shtypjen e fjalimit politik dhe ndikimin në politikën e SHBA-së, tani janë pronari i dytë më i madh i një platforme të madhe të mediave sociale", tha Murphy, duke shtuar: "Ekziston një çështje e qartë e sigurisë kombëtare në lojë dhe CFIUS duhet të bëjë një rishikim".



Blerja e Twitter-it nga Musk ka ndezur një stuhi debati në lidhje me lirinë e shprehjes kundrejt dëmit në internet, pasi vetë Musk më parë kritikoi politikat e moderuara të Twitter-it dhe akuzoi platformën për njëanshmëri ndaj pikëpamjeve të krahut të majtë.



Musk nuk ka detajuar ende planet e sakta për vizionin e tij të Twitter-it, por ai pritet gjerësisht të lehtësojë rregullat e moderimit si dhe të shkurtojë stafin e kompanisë.



Ai gjithashtu besohet se po mbron idenë për t'u kërkuar përdoruesve të paguajnë për shenjën verifikuese "blue check", që përdoret për të verifikuar llogaritë e personave të famshëm, politikanëve, udhëheqësve të biznesit dhe gazetarëve.