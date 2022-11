Aktivitetet fizike të dobishme kundër diabetit

Sipas këtij studimi pandemia aktuale globale e obezitetit është pjesërisht rezultat i mungesës së aktivitetit fizik të kombinuar me sjelljen sedentare (qëndrimi ulur për kohë të gjatë) gjatë ditës.



“Një sjellje e tillë lidhet me një rrezik në rritje të zhvillimit të sëmundjeve metabolike, duke përfshirë diabetin e tipit 2 (T2D), ndërsa hulumtimet e mëparshme kanë zbuluar se ndërprerjet e shkurtra në sjelljen e ulur shoqërohen me një profil të përmirësuar kardiometabolik”, thuhet në studim.



Kjo dëshmi mbështetet më tej nga studimet eksperimentale që tregojnë se ndërprerjet e shpeshta të qëndrimit të zgjatur ulur me qëndrim në këmbë ose aktivitet të lehtë fizik rezultuan në nivele më të ulëta të triacilglicerolit dhe ulje të glukozës në gjak, duke treguar një profil të përmirësuar të sheqerit në gjak.