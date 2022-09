Pirja e çajit mund t’ju zgjasë jetën!

Krahasuar me ata që nuk pinë çaj, ata që konsumojnë një deri në dy filxhanë çdo ditë kanë midis 9 dhe 13 për qind vdekshmëri më të ulët, thotë studimi i fundit i Institutit Kombëtar të Shëndetit në Britani të Madhe (NIH). Sipas tyre, konsumimi më i lartë i çajit u shoqërohet gjithashtu me një rrezik më të ulët të vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet ishemike të zemrës dhe goditjet në tru.

Hulumtimi i botuar në revistën Annals of Internal Medicine tregon se rezultatet mbeten të njëjta nëse personi pi kafe, shton qumësht ose sheqer në çajin e tij, pavarësisht nga temperatura dhe aftësia gjenetike e metabolizmit për të tretur kofeinën.

Pjesë e këtij studimi janë pothuajse gjysmë milioni burra dhe gra midis moshës 40 dhe 69 vjeç, 85 për qind e të cilëve pinë çaj çdo ditë. Madje, 89 për qind e tyre pinë çaj të zi, i cili është mjaft i popullarizuar në Britaninë e Madhe.

Fernando Rodriguez Artalejo, një profesor i mjekësisë parandaluese dhe ekspert i shëndetit publik në Universitetin e Madridit, e përshkroi kërkimin si një “përparim të rëndësishëm në këtë fushë”.

Ai theksoi se hulumtimi tregon një ulje të moderuar të vdekshmërisë tek ata që konsumojnë çaj, veçanërisht nëse vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare.

Megjithatë, ai paralajmëroi se nuk mund të thuhet me siguri 100 për qind se çaji është arsyeja e vetme për zvogëlimin e vdekshmërisë, sepse nuk mund të përjashtohet që për këtë janë përgjegjës faktorë të tjerë shëndetësorë që lidhen me konsumimin e çajit.

Një pyetje tjetër që mbetet pa përgjigje është nëse njerëzit që nuk pinë çaj duhet të fillojnë ta bëjnë këtë për të përmirësuar shëndetin e tyre, siç kërkon hulumtimi i ri, thotë Artalejo.