Prodhimet për drejtimin e flokëve shtojnë rrezikun për kancer në mitër

Studimi ka ndjekur 33.497 gra amerikane të moshës 35-74 vjeç. Në 11 vjet, sa ka zgjatur studimi, rreth 4 për qind e grave që kanë përdorur prodhimet e tilla, janë diagnostifikuar me kancer në mitër para moshës 70-vjeçare. Për dallim, vetëm 1.6 për qind e grave që nuk kanë përdorur këto prodhime janë diagnostifikuar me kancerin e mitrës. Gjithsej 378 gra janë diagnostifikuar me kancer në mitër gjatë periudhës së studimit.