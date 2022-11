Ndryshimet klimatike vrasin: 15.000 njerëz humbën jetën gjatë verës

“Përshtatja do të thotë t’i bësh sistemet dhe shoqëritë shëndetësore të përshtatshme për t’u përballur me të ardhmen përpara. Për shembull, planet e veprimit për ngrohjen-shëndetin janë thelbësore për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, duke mbrojtur komunitetet nga vdekja dhe sëmundjet e lidhura me nxehtësinë. Më shumë se 20 vende në rajon kanë plane për ngrohjen dhe shëndetin. Edhe pse kjo është inkurajuese, nuk është aspak e mjaftueshme”, thonë nga OBSh.



Mes tjerash ata vlerësojnë se nëse përgatitemi më mirë për një rajon më të nxehtë, do të shpëtojmë shumë jetë.