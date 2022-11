“Epidemia e mbipeshës” prek çdo të tretin fëmijë në rajon

Nga ana tjetër, 12% e fëmijëve 7-9 vjeç janë obezë, më shpesh djemtë (14%) sesa vajzat (10%). Ka dallime të mëdha mes 33 shteteve të përfshira në studim. Më pak me mbipeshë i prekur është Taxhikistani me 6% të fëmijëve të kësaj moshe me mbipeshë dhe vetëm 1% obezë. Ndërsa më e prekur është Qiproja, ku 43% e fëmijëve janë me mbipeshë, ndërsa 19% obezë.