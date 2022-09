Papua Guinea e Re emëron ministër për kafe

Kryeministri James Marape thotë se emërimi i ri tregon përkushtimin e qeverisë për të zgjeruar industritë kryesore të bujqësisë



Kryeministri i Papua Guinesë së Re (PNG) ka shpallur kabinetin e tij, i cili përmban jo vetëm disa fytyra të reja, por edhe disa pozicione të reja, duke përfshirë një ministër për kafe.

Ky post që besohet të jetë i pari në botë tregon përkushtimin e qeverisë për të zgjeruar industritë kryesore të bujqësisë, tha kryeministri James Marape, i cili fitoi rizgjedhjen në fillim të këtij muaji pas zgjedhjeve të rrënuara nga dhuna dhe akuzat për mashtrim të votuesve.

Për herë të parë Marape emëroi edhe një ministër për vajin e palmës.

"Emërimet e vënë në pah në mënyrë specifike bujqësinë në një mënyrë shumë domethënëse, për të parë rritjen e bujqësisë në vend”, tha ai të martën kur shpalli kabinetin e ri 33 anëtarësh.

Sipas kryeministrit Marape, bujqësia është vendi ku qeveria mund të ketë ndikimin më të madh për sa i përket popullsisë së këtij vendi, sepse pjesa më e madhe e njerëzve tanë janë fermerë që jetojnë.



“Ne kemi tokë dhe duhet të inkurajojmë njerëzit tanë që të shkojnë në prodhimin bujqësor”, shtoi Marape.

Ministritë e kafesë dhe vajit të palmës qëndrojnë së bashku me ministrinë kryesore të bujqësisë, të drejtuar nga deputetja Goroka, Aiye Tambua.

Ministër për Kafe është një deputet i ri, Joe Kuli, nga Anglimp-South Waghi, në rajonin e malësive qendrore.

Kafeja e PNG është shfaqur si një import i dëshirueshëm në vitet e fundit, me kafene në të gjithë Australinë, SHBA dhe Japoninë që shërbejnë kafe të bërë me kokrra të rritura nga PNG.

Marape, tha se industria e kafesë duhet të ringjallet për të sjellë më shumë të ardhura nga eksporti. Kuli e kuptoi sfidën, tha ai, sepse ai vjen nga lugina Wahgi e Jiwaka, e cila dikur ishte një plantacion i madh kafeje, por ishte tejmbushur nga shkurret.

“Fokusi i ministrit Kuli do të jetë kafeja, kafeja dhe kafeja. Dua të pi kafe të bërë në Goroka, Mali Hagen, Lae dhe pjesë të tjera të vendit. Unë dua të shoh më shumë kafe të kultivuar për eksport në tregjet fitimprurëse të botës”, tha Marape, raporton The Guardian.

Prodhimi i kafesë në vend dominohet nga fermerët e vegjël me bazë në fshat, të cilët prodhojnë afërsisht 85 për qind të të korrave vjetore të vendit. Sipas departamentit të bujqësisë dhe blegtorisë, është një burim të ardhurash për afër dy milionë njerëz, rreth një e katërta e popullsisë.

Kafeja është malli i dytë më i madh bujqësor i vendit pas vajit të palmës, që përbën 27 për qind të të gjitha eksporteve bujqësore dhe 6 për qind të PBB-së së vendit.

Francis Maneke, deputeti i Talasea, në Britaninë e Re Perëndimore, është emëruar si ministri i ri i Vajit të Palmës, përgjegjës për të korrat e pemëve nga të cilat mund të prodhohet vaj palme.

“Vaji i palmës është malli më i madh bujqësor në PNG, duke kontribuar rreth 40 për qind ose 1.2 miliardë KK në vit të të ardhurave nga eksporti i PNG në sektorin e bujqësisë”, tha Marape.

Ndër të tjerash Marape njoftoi se Papua Guinea e Re kanë kaq shumë tokë që është e papunë dhe ministri Maneke do të ngarkohet ta përdorë këtë për të rritur prodhimin, si dhe për të ndihmuar rritjen e industrisë ekzistuese.