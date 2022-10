10 mënyra për t’i kryer detyrat tuaja të shtëpisë më shpejt

Detyrat e shtëpisë mund të jenë të bezdisshme dhe të marrin shumë kohë, ndërsa ju dëshironi të argëtoheni më shumë.

Kur keni detyra të shumta, mund të jetë e vështirë të kryhen me efikasitet. Për të përfunduar shpejt detyrat e shtëpisë, do t’ju duhet organizim i mirë, planifikim dhe, natyrisht, motivim.

Duke iu përmbajtur kësaj qasjeje të cilën e ofron platforma Statanalytica, ju mund të kaloni në aktivitetet tuaja të preferuara sa më shpejt që të jetë e mundur.



Përgatitni hapësirën tuaj të punës

Ky është një parakusht sepse një rrëmujë shpërqendron vëmendjen.

Përveç kësaj, harxhohet më shumë kohë për të kërkuar sendet e nevojshme që duhet të jenë pranë.

Hiqni mënjanë gjithçka që teorikisht mund të jetë një shpërqendrim.

Duke hequr çdo gjë të panevojshme, mund të organizoni me lehtësi punën tuaj duke përdorur vetëm fletore, libra dhe gjëra tjera që ju nevojitet për të kryer detyrën tuaj.



Vendosni një kohëmatës

Filloni me një kohëmatës për aq minuta sa ju nevojiten për të përfunduar punën në fillim të çdo detyre. Kjo do t’ju mësojë të kontrolloni kohën tuaj dhe ta shpërndani atë me mençuri.

Gjithashtu, do t’ju ndihmojë të përqendroheni nëse jeni shpesh të hutuar.

Nëse një temë zgjat shumë më tepër se të tjerat, mund të jetë një ide e mirë t’i kërkoni ndihmë prindit ose mësuesit.



Burime të veçanta

Kur afatet janë të ngushta, asgjë nuk është më e rëndësishme sesa ta kryeni punën tuaj në kohë. Ju duhet të dini se cilat faqe interneti ofrojnë ndihmë për nxënësit dhe studentët. Ata garantojnë një rezultat të shpejtë, me cilësi të lartë me një çmim të përballueshëm. Burime të tilla do t’i lejojnë studentët të marrin nota të mira pavarësisht afateve të vështira.



Bëni pushime

Nuk do ta kryeni punën tuaj më shpejt nëse qëndroni ulur mbi të për orë të tëra pa pushim. Rreth çdo 25 minuta, bëni një pushim për të ecur përreth, ose mund të shtriheni dhe t’i jepni mendjes dhe trupit tuaj një mundësi për të pushuar. Kjo do t’ju lejojë të vazhdoni studimet me energji të freskët, gjë që do të rrisë shpejtësinë e punës suaj.



Bëni një plan të qartë veprimi

Është e jashtëzakonshme se si krijimi i një liste të thjeshtë do ta përshpejtojë punën tuaj. Shkruani në detaje se çfarë duhet të bëni dhe në çfarë rendi. Ju mund të përdorni një copë letre ose një formë të veçantë. Gradualisht fshijeni nga lista atë që keni bërë tashmë. Kjo jo vetëm që do t’ju ndihmojë të mos harroni asgjë, por edhe të bëheni një motivues i mirë. Është shumë më e këndshme të punosh kur sheh se ka më pak gjëra për të bërë.



Rigjallërohuni duke ngrënë diçka

Nuk këshillohet të uleni për të bërë detyrat e shtëpisë me stomakun bosh pas një dite të vështirë në shkollë ose fakultet. Mungesa e energjisë do t’ju bëjë të bini në gjumë mbi libër ose të kaloni nëpër detyra me shpejtësinë e një kërmilli. Një shujtë e lehtë dhe ujë i mjaftueshëm do t’ju ndihmojnë të rimbushni fuqinë tuaj dhe të ushqeni trurin tuaj.



Fikni mediat sociale

Hiqni celularin dhe shkëputuni nga rrjetet sociale.

Asgjë nuk e largon vëmendjen nga detyrat e shtëpisë më shumë sesa njoftimet, lojërat celulare dhe shpërqendrimet e tjera në smartfonin tuaj. Ndërsa jeni duke u përgatitur për mësime, vendoseni celularin tuaj sa më larg që të jetë e mundur dhe vendoseni në modalitetin e heshtur. Për çdo rast, bëni një listë të kontakteve që mund t’ju kontaktojnë gjatë përgatitjes për një test matematike. Nëse e kryeni detyrën në kompjuter, bëni zakon të shkëputeni nga të gjitha rrjetet sociale.



Rregulloni detyrat sipas rëndësisë dhe datës së duhur

Një detyrë që duhet të jetë gati të nesërmen ka përparësi ndaj një ushtrimi që duhet të përfundojë të martën e ardhshme. Gjithashtu, së pari kryeni detyrat më të mëdha dhe më pas trajtoni ato më të voglat.



Filloni me detyrat më të vështira

Sa më gjatë të uleni mbi detyrat e shtëpisë, aq më e ulët është performanca dhe përqendrimi juaj. Dhe kjo është e kuptueshme: lodhja grumbullohet gradualisht. Ka kuptim të filloni me detyra komplekse: me një kokë të freskët, ato mund të bëhen më shpejt. Dhe pastaj kaloni në diçka më të lehtë.



Përfundimi i Punës

Pasi të keni mbaruar detyrat e shtëpisë, bëni diçka interesante. Kjo do të shërbejë si shpërblim për veten. Planifikoni një udhëtim për të parë miqtë, për të shijuar karamele, për të luajtur video lojën tuaj të preferuar ose basketboll në oborr kur të keni mbaruar detyrën tuaj.

Njohja e diçkaje të mirë dhe interesante që ju pret pas orës së mësimit e bën shumë më të lehtë procesin e punës. Në një moment, kjo ju lejon të përqendroheni më mirë dhe të mos shpërqendroheni.



Konkluzioni

Duke iu përmbajtur të gjitha këtyre rregullave, një nxënës ose student do të jetë në gjendje të kryejë çdo detyrë shpejt dhe me efikasitet.

Me punë të zellshme, mund të arrini rezultate të shkëlqyera. Qoftë duke bërë detyrat e shtëpisë, hobi ose përgatitjen për provime.