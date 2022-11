Çfarë e shkakton vetminë?

Kur një mik i vjetër nuk t’i kthen mesazhet, ose kur një tjetër i rëndësishëm është më i pashpirt se i kujdesshëm, këto pritshmëri mund të kthehen në kokë. Hulumtimi i ri nga Universiteti Duke shpjegon se këto mospërputhje janë një forcë shtytëse pas ndjenjës së vetmisë.

Në bashkëpunim me doktorin e shkencës e psikologjisë dhe të neuroshkencës Leon Li, nga Universiteti Duke, shkencëtarët hulumtuan pse njerëzit ndihen të vetmuar, veçanërisht me kalimin e moshës, dhe çfarë mund të bëhet për këtë.

“Vetmia rezulton nga një mospërputhje midis marrëdhënieve shoqërore të pritura dhe aktuale”, thotë autorja e studimit të parë dhe studentja e diplomuar e King’s College në Londër, Samia Akhter-Khan në një njoftim për media.



“Problemi që kemi identifikuar në hulumtimin aktual ishte se ne nuk kemi menduar vërtet: Çfarë presin njerëzit nga marrëdhëniet e tyre? Ne punojmë me këtë përkufizim të pritshmërive, por në të vërtetë nuk identifikojmë se cilat janë ato pritshmëri dhe si ndryshojnë ato nëpër kultura ose gjatë jetëgjatësisë.

Në sipërfaqe, vetmia është e prerë dhe e thatë: Kaloni mjaft kohë vetëm, të izoluar dhe do të filloni të ndiheni të vetmuar. Akhter-Khan shpjegon se e dhëna e saj e parë se vetmia është më komplekse sesa ajo erdhi rreth viteve 2018-2019 ndërsa ajo studionte për plakjen në Myanmar. Në atë kohë, ajo fillimisht mendonte se njerëzit që po analizonte nuk do të shfaqnin vetminë. “Njerëzit janë kaq të lidhur dhe jetojnë në një shoqëri shumë të lidhur ngushtë. Njerëzit kanë familje të mëdha; ata janë shpesh rreth njëri-tjetrit. Pse njerëzit ndihen të vetmuar?”

Shpejt u bë e qartë se të dhënat e mbledhura sugjeronin ndryshe, duke treguar se njerëzit mund të ndihen ende shumë të vetmuar pavarësisht se nuk kalojnë shumë kohë vetëm. Ajo beson se shumica e përpjekjeve moderne për të reduktuar vetminë kanë dështuar të japin llogari për mënyrën se si pritshmëritë tona të marrëdhënies ndryshojnë ndërsa rritemi. Ajo që një 35-vjeçar dëshiron nga lidhjet e tyre sociale zakonisht do të jetë ndryshe nga ajo që dëshiron një 70-vjeçar.

Vetmia 'kulmon" dy herë në jetë

Autorët e studimit detajojnë dy pritshmëri specifike për moshën që nuk janë marrë parasysh deri më tani. Së pari, të moshuarit shpesh duan respekt. Ata duan të dëgjohen dhe që të tjerët të interesohen për përvojat e tyre, të mësojnë nga gabimet e tyre dhe të vlerësojnë atë që kanë kaluar dhe pengesat që kanë kapërcyer.

Së dyti, të rriturit e moshuar duan të kontribuojnë. Ata duan t’u japin të tjerëve dhe komunitetit të tyre, duke transmetuar traditat ose aftësitë e tyre nëpërmjet çdo kombinimi të mësimdhënies dhe këshillimit, vullnetarizmit, kujdesit ose aktiviteteve të tjera. Përcaktimi i mënyrave kuptimplote për të përmbushur këto pritshmëri ndërsa rritemi mund të ulë ndjeshëm shkallën e vetmisë midis popullatave të moshuara – por hulumtimi ka dështuar në masë të madhe për të marrë në konsideratë këtë aspekt të vetmisë.

“Ata nuk janë pjesë e peshores së zakonshme për vetminë”, thotë Li.

Kjo mbikëqyrje mund të lidhet me faktin se puna dhe kontributet e bëra nga të moshuarit shpesh nuk llogariten në indekset tipike ekonomike, sipas Akhter-Khan. “Kalimi i jetës dhe stereotipet negative të plakjes nuk janë të vetmit që ndihmojnë”, shton ajo.

Megjithatë, vetmia sigurisht që nuk është e rezervuar vetëm për të moshuarit. “Është gjithashtu një problem i të rinjve,” vazhdon Akhter-Khan. “Nëse shikoni shpërndarjen e vetmisë përgjatë jetëgjatësisë, ka dy kulme, dhe një është në moshë madhore më të re dhe një është një moshë e vjetër.”

Pandemia e COVID-19 dhe bllokimet e mëvonshme çuan në ritme rekord të vetmisë në vitet e fundit, por edhe para asaj kohe shumë vende filluan të “tingëllonin alarmin” për vetminë si një çështje e shëndetit publik. Mbretëria e Bashkuar emëroi një “ministër për vetminë” në vitin 2018, për shembull.

Vetmia, sigurisht, mund të ketë një ndikim shumë më të madh sesa të nxisë një vrenjtje. Vetmia e vazhdueshme është lidhur me një rrezik më të lartë të demencës, sëmundjeve të zemrës, goditjes në tru dhe çështjeve të tjera shëndetësore. Autori i studimit shpreson që puna e tyre të ndihmojë në promovimin e një kuptimi më të plotë të asaj që shkakton vetminë, në mënyrë ideale duke çuar në më shumë mënyra për ta trajtuar atë.