Ku shkojnë biçikletat e vjedhura?

Tani një eksperiment i MIT-it, në bashkëpunim me Institutin e Amsterdamit për Zgjidhjet e Avancuara Metropolitane dhe Universitetin e Teknologjisë Delft, ka gjetur përgjigje duke pajisur një flotë biçikletash të Amsterdamit me gjurmues celularë dhe duke ndjekur vendndodhjen e tyre me kalimin e kohës. Rezulton se, të paktën në Amsterdam, shumica e biçikletave të vjedhura mbeten në zonën lokale. Një sasi e konsiderueshme duket se rishitet, që do të thotë se shumica thjesht vazhdojnë të qarkullojnë në flotën e biçikletave të qytetit, në një mënyrë ose në një tjetër.