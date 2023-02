Ekspresi Lindor historik në Türkiye ringjall aventurat e Anadollit

Teksa po afrohej mesdita, u bashkova me disa turistë ndërkombëtarë që pinin kafe turke ose përpiqeshin të porosisnin me gjeste dore. Provinca e Erzincanit shfaqi skenën më spektakolare nga të gjitha, me kodrat e saj të rrotulluara, malet e mbuluara me borë në distancë dhe lumin Eufrat që rrjedh poshtë rrafshnaltës së Anadollit. E imagjinoja veten në një nga setet e një filmi të Nuri Bilge Ceylan teksa dielli depërtonte nëpër dritare.