Rëndësia e Betejës së Malazgirt-it për historinë turkofone dhe myslimane

Përpara se të përballej drejtpërdrejt me ushtrinë e Diogjenit në Betejën e Malazgirt-it, Sulltan Alparslani dhe komandantët e tij shumë të lëvizshëm dhe karizmatikë depërtuan me mjeshtëri në zemrën e Anadollit të Bizantit, duke ngacmuar pandërprerë kështjellat rajonale të perandorisë dhe postet ushtarake.

Përpara Malazgirt-it, Alparslani dobësoi gjithashtu dy aleatët kryesorë rajonal të krishterë të Perandorisë Bizantine, armenët dhe gjeorgjianët, në betejat e njëpasnjëshme në Kaukazi dhe Anadollin lindor, duke u bashkuar me Marvanidët, një dinasti kurde myslimane në atë kohë.

Marvanidët kishin siguruar të paktën 10.000 vullnetarë për ushtrinë e Sulltan Alparslanit, sipas Yinanc dhe Osman Turan, një tjetër historian i shquar turk në historinë e Selxhukëve, duke treguar shenjat e hershme të aleancës historike turko-kurde kundër Perandorisë Bizantike dhe fuqive të tjera.

Vendndodhja e betejës gjithashtu nuk ishte aspak e rastësishme.

Malazgirti, aktualisht një krahinë në provincën lindore të Musit të Türkiye-s, është afër Ahlatit, një qytet strategjik në veriperëndim të liqenit Van në Anadollin lindor dhe ka qenë selia ushtarake perëndimore e komandantëve bastisjeje të Alparslanit për vite me rradhë.

Diogjeni dhe gjeneralët e tij menduan fuqishëm se për të eliminuar kërcënimin turk në Anadoll, ata duhej të shkatërronin strukturën ushtarake turke në Ahlat dhe në Anadollin lindor. Si rezultat, Diogjeni marshoi nga Kostandinopoja në Ahlat dhe Malazgirt për t’u përballur me ushtrinë selxhuke me një kolonë madhështore.

Nga ana tjetër, Sulltan Alparslani, si një udhëheqës i thjeshtë ushtarak nomad dhe një politikan i zgjuar, i cili vendosi në shërbim të tij Nizam el-Mulkin, një mendimtar kryesor sunit politik persian, si vezir i tij i madh, u kthye nga Damasku duke lënë fushatën e tij në Siri mënjanë drejt Ahlatit, duke kuptuar se beteja mund të kishte qenë e pashmangshme.

Para tij, kalifi sunit abasid në Bagdad dërgoi një lutje që fitorja e Alparslani të lexohej në xhamitë në gjithë botën islame, sipas Turan dhe Yinanc.

“O Allah! Ngriti flamujt e Islamit dhe mos i lë të vetëm muxhahidët e Tu, të cilët nuk e kanë problem të sakrifikojnë jetën e tyre për të ndjekur sundimin Tënd. Bëje Alparslanin fitimtar mbi armiqtë e tij dhe përkrah ushtarët e tij me engjëjt e Tu”, thuhej në lutje, sipas Turan.

Ndërsa kishte pretendime të ndryshme për madhësinë e të dyja ushtrive, ekziston pothuajse një konsensus se ushtria bizantine ishte dy herë më e madhe se ushtria selxhuke, duke pasur mercenarë francezë, gjermanë, normanë dhe skandinavë së bashku me forcën e saj kryesore.

Pak para se të fillonte beteja, Sulltan Alparslani e këshilloi ushtrinë e tij në një fjalim publik që të emëronte djalin e tij, Malik Shahun I, si sulltanin e ardhshëm të selxhukëve për të parandaluar kaosin politik në rastin e vdekjes së tij në betejë, duke veshur një leckë të bardhë, e cila sugjeroi se ai po e shihte vdekjen e tij si një mundësi.

“O ushtarët e mi! Nëse do të bëhem dëshmor, kjo pëlhurë e bardhë duhet të jetë qefini im”, tha ai.

Por, kundër të gjitha pritshmërive të Diogjenit romak dhe të Alparslanit, beteja përfundoi me një fitore vendimtare për turqit.

Në një ndodhi të jashtëzakonshme historike, edhe perandori u burgos nga forcat turke.

Fitorja u festua me entuziazëm në gjithë botën islame, duke përfshirë Bagdadin, kryeqytetin e Kalifatit Abasid, sipas Turan, historianit turk.

“I gjithë qyteti i Bagdadit u dekorua si i paparë për dekada, duke ndërtuar ‘harqe triumfale’. Muzika luhej ndërsa njerëzit dilnin në rrugët e qytetit për të festuar fitoren”, shkruan Turan në librin e tij, Historia e Selxhukëve dhe Qytetërimi Turko-Islamik.

“Si rezultat, fitorja madhështore, e cila erdhi në ekzistencë me burgosjen e një perandori të Bizantit si e para në histori, është kremtuar në përputhje me rëndësinë e saj".