Tipu Sultan, tigri i Mysore, një makth për Perandorinë Britanike në Indi

Në mesin e shumë thesareve mbretërore të grumbulluara në muzeun Victoria and Albert (V&A) të Londrës qëndron një pjesë veçanërisht speciale, njëra krejt ndryshe nga të tjerat në muze - një tigër prej druri pothuajse në përmasa reale që shan një ushtar evropian, një automat me një tastierë organi që luan një melodi bezdisëse, ndërsa ushtari qan dhe bën me dorë për ndihmë.

Megjithatë, ky tigër prej druri është shumë më tepër sesa thjesht një lodër mekanike për t’u parë nga kalimtarët; ai përfaqëson përpjekjet e një gjeniu ushtarak indian, ambiciet e të cilit shtriheshin shumë përtej kohës së tij.

Tipu Sultan ishte djali i Haider Ali, një ushtar analfabet me fat që u ngrit në radhët e ushtrisë mysoreane për të marrë kontrollin nga Maharaja dhe për ta shpallur veten sulltan në vitin 1761. Një sundimtar i aftë, Haider punësoi mercenarë francezë për të ndihmuar në adoptimin e taktikave ushtarake evropiane brenda ushtritë e tij, duke forcuar efikasitetin e tyre dhe duke e lejuar atë të zgjerojë mbretërinë e tij, e cila korrespondon me qytetin e sotëm të Mysore në shtetin e Karnataka.

Haider luftoi dy luftëra me kompaninë britanike të Indisë Lindore, e dyta prej të cilave djali i tij Tipu provoi aftësinë e tij në Betejën e Pollilurit, duke u dhënë britanikëve goditjen e tyre më të rëndë në nënkontinent. Tregimet e triumfeve të babait dhe të birit bënë rrugën e tyre në gjithë globin, nga Evropa te baballarët themelues të Shteteve të Bashkuara, ku ata u bënë emra të njohur.

Duke trashëguar fronin në vitin 1782 gjatë kohës së luftës, Tipu bëri një punë me britanikët, duke kapur një në pesë oficerët e tyre të pranishëm në nënkontinent dhe duke i dhënë fund luftës duke u bërë vetëm një nga dy burrat në Azinë Jugore që u diktuan kushtet e traktatit britanikëve, të cilët ishin të dëshpëruar për të paditur për paqe.

Ashtu si babai i tij, Tipu kuptoi se si dhe pse bota perëndimore kishte përparuar shumë më larg se Lindja. I mbushur me ambicie të mëdha, pavarësisht se mori një trashëgimi të madhe, duke përfshirë një mbretëri të madhe prej 80.000 kilometrash katrorë, gjashtë milionë nënshtetas dhe ushtrinë më efektive në rajon, Tipu vazhdoi të ndërtonte sukseset e babait të tij duke modeluar administratën e tij sipas linjave evropiane. Ai e shihte administratën e tij si Sarkar-i-Khudadad (të dhënë nga Zoti) dhe përgjegjësinë e tij për të përmirësuar jetën e popullit të tij. Dhe ai pati një sukses të madh.

Duke mbikëqyrur personalisht çdo departament të administratës së tij, Tipu Sultan mbante shumë kapele, nga kryetregtar deri te kryekomandant. Duke kuptuar se prodhimi dhe tregtia i bënë ekonomitë evropiane superiore, Tipu nxiti industrinë e Mysore, duke importuar krimba mëndafshi dhe zhytës të perlave dhe duke krijuar mbi një duzinë fabrika, nga Mysore në Jeddah, duke prodhuar gjithçka, nga armatimet, takëm, karamele dhe barut me cilësi të lartë, madje edhe më të lartë se të anglezëve.

Administrata efektive e Tipu-së maksimizoi kultivimin e tokës, shkurtoi pronat e trashëguara të tokës dhe qytetet shumë të populluara me një goditje. Anglezët nuk mund të mos komentonin me frikë se Mysore “ishte më e kultivuari dhe popullsia e tij më e lulëzuara në Indi”.

Krahasuar me bashkëkohësit e tij vendas, duke përfshirë Marathas dhe Mughals të dobësuar (tani pensionistë të britanikëve), Mysore ishte një anomali - një shtet i lulëzuar.

I ditur dhe inteligjent, me një bibliotekë të pajisur me mijëra libra (përfshirë dy që kishte shkruar mbi ëndrrat dhe astrologjinë), Tipu ishte një mbrojtës i madh i arteve, duke porositur xhevahire arkitekturore dhe duke tërhequr intelektualë dhe poetë në gjykatë. Pjesa qendrore e mbretërimit të tij ishte tigri, të cilin ai e adoptoi si simbol të sundimit të tij, duke ngulitur imazhet e tigrit kudo, nga artileria dhe uniformat deri te një fron i fortë ari.

Tipu ishte një mysliman jashtëzakonisht i devotshëm, si një sundimtar me një numër të madh të nënshtetasve hindu, ai mbajti një nivel të lartë tolerance fetare, duke u dhënë pakicave liri të plotë të adhurimit, duke emëruar hindusë në poste të larta dhe duke dhënë grante tokësore dhe dhurata të bollshme për tempujt.

I izoluar gjithnjë e më shumë nga fqinjët ziliqarë, Tipu dërgoi misione diplomatike në shumë shtete. Nga Perandoria Osmane, ai mori një investim ligjor për të sunduar në emër të Kalifit, kurse nga Franca inxhinierë dhe tregtarë për të ndihmuar në ndërtimin e industrive dhe ushtrive të tij, megjithëse për shkak të konflikteve të tyre përkatëse, asnjëri nuk mund t’i jepte atij aleancën ushtarake, të cilën ai e kërkonte me dëshpërim.

Në fushën e betejës, performanca e Tipus ishte po aq e dukshme. Një pionier i raketave, në 1787, ai zmbrapsi një koalicion të dy fqinjëve të tij të afërt, Marathas dhe ushtrisë së Hyderabad, duke i shtyrë ata të kërkonin paqe dhe u shqua për shërbimin e robërve të tij të luftës me njerëzimin.

Pavarësisht ambicieve dhe inteligjencës së tij të jashtëzakonshme, Tipu Sultan u përball me mundësi të pakapërcyeshme. Ndryshe nga bashkëkohësit e tij, sulltani i kuptonte britanikët për kolonizatorët që ata ishin, megjithëse paralajmërimet e tij ranë në vesh të shurdhër. Duke u ndier i kërcënuar nga ekzistenca e tij, britanikët e konsideronin Tipu Sulltanin si pengesën kryesore drejt dominimit.

Në 1792, një koalicion i udhëhequr nga anglezët me Marathas dhe Hyderabad mposhti dhe mundi Tipun, duke marrë gjysmën e mbretërisë së tij dhe duke kufizuar me të aftësinë e tij për të mbajtur forcat e tij, megjithëse Tipu arriti të rikuperonte shpejt humbjet e tij financiare. Por, anglezët nuk mbaruan me të.

Në 1798 ata pushtuan edhe një herë, dhe me ushtritë e tij të tkurra dhe oficerët e tij që e tradhtuan pasi u ble nga britanikët, Tipu bëri qëndrimin e tij të fundit në kështjellën e tij në Srirangapatna, duke vdekur në betejë më 4 maj 1799. Mysore u bë një shtet princëror, duke iu përkulur tekave të zotërinjve të tyre anglezë.

Lajmi për vdekjen e Tipu u prit me festime në Britani, ndërsa thesaret e tij, të dërguara në atdhe, u bënë objekt legjendash, duke frymëzuar shkrimtarë si Keats dhe Dickens.

Tipu Sultan renditet i pari ndër udhëheqësit më të aftë të Azisë. Vdekja e tij i lejoi anglezët të ngrenin dolli për "kufomën e Indisë" dhe të bëheshin zotërinj të nënkontinentit.

Pavarësisht kësaj, trashëgimia e tij është bërë e kontestuar dhe e diskutueshme në Indinë moderne me urdhër të qeverisë së djathtë hindu BJP, e cila kërkon të fshijë të gjitha nocionet e figurave heroike myslimane, si pjesë e përpjekjes së saj për të rishkruar historinë indiane për të, dhe në këtë mënyrë vendos bazat për justifikimin e një Rashtra (kombi) hindu – dhe dhunën kundër myslimanëve dhe pakicave të tjera që do të vinte në mënyrë të pashmangshme me të.

Prandaj, denoncimi i Tipu Sulltanit një sundimtar mysliman që praktikoi tolerancën dhe udhëhoqi një shtet të përparuar, është bërë pjesë thelbësore e misionit të BJP-së për të rishkruar historinë. Për vitet e fundit, ajo ka dënuar gjithçka, nga festimet e lindjes së tij deri te statujat dhe madje edhe portretet e zbuluara në ngjashmërinë e tij, me arsyetimin se Tipu supozohet se ka persekutuar hindusë, ndërsa ka injoruar faktin se shumë nga administratorët e tij kryesorë ishin hindu.

Këtë vit, BJP-ja ka shtuar përpjekjet e saj rishikuese, duke dënuar inaugurimin e një kompleksi sportiv me emrin Tipu në fillim të vitit 2022 dhe sapo arriti të riemërtojë një tren të popullarizuar, “Tipu Express” në “Wodeyar Express” - duke ironizuar mënjanë faktin që dinastia Wodeyar ishte një peng kolonial i britanikëve.

Sidoqoftë, përveç fakteve historike që hedhin poshtë pretendimet e BJP-së, vetë revizionizmi i tij i trashëgimisë së Tipu-së është vetëm një shpikje e kohëve të fundit. Deri në vitin 2015, BJP-ja ishte e përfshirë në mënyrë aktive në festimet shtetërore të Karnatakës të jetës së Tipu - duke shkuar aq larg sa porositi një libër prej 425 faqesh që e lavdëronte atë, dhe në vitin 2017, Presidenti i zgjedhur i BJP-së i Indisë, Ram Nath Kovind, e përshëndeti Tipu si një hero antikolonial dhe komandant i zgjuar ushtarak. Siç duket qartë, të dhënat historike tregojnë se "polemikat" rreth trashëgimisë së Tipu-së nuk janë thjesht një produkt i shpikjes së BJP-së, një përpjekje e dobët për të shtrembëruar historinë sipas dëshirës së saj.

Midis familjes mbretërore indiane, Tipu mban dallimin e të qenit i pari që bën shumë gjëra. Ai ishte gjithashtu i pari, me sa duket, që u dha britanikëve një rival të frikshëm, me xhinglat e të cilit ata do të mrekulloheshin për shekujt e ardhshëm.