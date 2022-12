Abazoviq: Nuk do të na dhembë koka nëse kemi më shumë bashkëpunim në rajon

"Çdo gjë që ndihmon në uljen e tensioneve në rajon është diçka që logjikisht favorizon Malin e Zi. Ballkani i Hapur nuk ka asnjë akt themelues që kërkon nga ne të pranojmë ndonjë marrëveshje të veçantë, kështu që atëherë mund të mos jemi në gjendje as të largohemi pa pasoja. Nuk është kështu NATO-ja, as Bashkimi Evropian, është shprehje e vullnetit të mirë të një vendi që dëshiron të ndërtojë një të ardhme të përbashkët me fqinjët rreth temave të caktuara”, tha Abazoviq.