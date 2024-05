Akademia Turke e Drejtësisë trajnon gjykatësit dhe prokurorët në RMV

Programi i cili do të vijojë edhe në dy ditët e ardhshme organizohet me mbështetjen e Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) në bashkëpunim me Akademinë Turke të Drejtësisë dhe Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Maqedonisë së Veriut.