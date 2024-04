Ambasada turke në Shkup shtron iftar për aktorët politikë dhe shoqërorë

"Me këtë rast dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për institucionet e shtetit të Maqedonisë së Veriut, MATTO, MATÜSITEB, organizatat joqeveritare, kompanitë, shkollat dhe qytetarët e çmuar për ndihmën vetëmohuese që i dhanë vendit tim pas kësaj ndodhie, të cilin ne e përshkruajmë si fatkeqësia e shekullit. Dëshiroj të nënvizoj se do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim për të çuar marrëdhëniet dhe bashkëpunimin tonë, që merr forcën nga këto lidhje të thella mes vendeve tona, në nivele më të larta në çdo fushë, si dhe vullnetin dhe vendosmërinë e qeverisë turke në këtë drejtim. Türkiye është e gatshme të rrisë bashkëpunimin tonë dypalësh me një qasje të favorshme në fushat ku është e fuqishme, si ndërtimi, pasuritë e paluajtshme, turizmi, industria e mbrojtjes, energjia dhe minierat, si dhe për të ngritur marrëdhëniet tona drejt objektivave më të larta në fushat politike, ekonomike, ushtarake, kulturore dhe arsimore", theksoi Ulusoy.