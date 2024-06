Anketë: Çdo qytetar kroat planifikon 1.000 euro për pushime

Sipas moshës, më së shumti do të shpenzojnë ata nga mosha 40 deri në 49 vjeç, si dhe ata që do të zgjedhin akomodimin në hotele të kategorive më të larta, mesatarisht rreth 1.695 euro dhe llogaritet se konsumi më i lartë ditor do të jetë në hotele, rreth 142 euro për person. Në akomodimin privat është rreth 91 euro në ditë, dhe ata që janë në akomodimin e tyre do të shpenzojnë më pak, rreth 54 euro.