Arsimi dual - përpjekjet për përshtatjen e shkollave me nevojat e tregut

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë njoftoi se nga viti i ri shkollor 2023/2024, arsimi dual do të zgjerohet edhe me 8 drejtime të reja: rrobaqepës, automekanik, metal përpunues, përpunues i drurit, instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, instalues elektrik, tregti me shumicë dhe pakicë, estetist.