Azerbejxhani paralajmëron investime në infrastrukturën e gazit në Shqipëri

“Lidhur me infrastrukturën e gazit, vendi ynë kërkon të ndihmojë për zhvillimin e saj në Shqipëri. Kemi folur për këto alternativa. Ka shumë ide, deri më tani, nuk ka pasur një infrastrukturë të mirë zhvilluar në Shqipëri. Azerbajxhani mund të marrë pjesë si investues në këtë fushë. Jemi të gatshëm ta bëjmë këtë. Sot kjo çështje dhe çështje të tjera që lidhen me energjinë do të diskutohen sërish e sërish”, u shpreh Aliyev.