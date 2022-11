Balluku: Nuk do të ketë kufizime në furnizimin me energji Shqipëri

“Ne nuk e kemi rritur çmimin e energjisë elektrike as për konsumatorët familjarë dhe as për biznesin e vogël. Ndërkohë po diskutojmë prej disa kohësh se si mund të ndihmojmë bizneset e mëdha që janë në treg të lirë, për shkak të direktivës së BE-së, e që sot për përballen me çmime stratosferike, ku duhet të blejnë energjinë deri në 60 lekë kilovatin”, tha zv/kryeministrja