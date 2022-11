BeH dhe Shqipëria në top 5 vendet në botë me diasporën më të madhe

Siria, një vend që po përballet me më shumë se një dekadë luftë të ashpër, ka diasporën e katërt më të madhe në botë në raport me popullsinë totale, sipas OKB-së. Domethënë, 29.8% e popullsisë së Sirisë është diasporë. Në mars të këtij viti, UNHCR-ja tha se kriza më e madhe në botë e zhvendosjes është ende në Siri, me më shumë se 13 milionë njerëz që kanë ikur nga vendi ose janë zhvendosur brenda vendit për shkak të luftës 11-vjeçare.