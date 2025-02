BeH: Një vit burg për Dodikun dhe 6 vite ndalesë si Presidentit të RS-së

Presidenti i Republika Sërpskës, Millorad Dodik, dhe ushtruesi i detyrës së drejtorit të "Gazetës Zyrtare të RS" Milosh Lukiq akuzohen se nga 1 deri më 9 korrik 2023 në Banja Lukë, të informuar dhe me vetëdije se Përfaqësuesi i Lartë Christian Schmidt, ka miratuar vendim me të cilin ka penguar hyrjen në fuqi të dy ligjeve, kanë vazhduar me punë duke mos i zbatuar vendimet e Përfaqësuesit të Lartë. Bëhet fjalë për Ligjin për moszbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të BeH-së dhe Ligji për Ndryshimet në Ligjin për Publikimin e Ligjeve dhe Rregulloret e tjera të RS-së.